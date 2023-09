Neuer Niederrhein-Krimi Krimi-Autor Kohl steigt ab in die Kohle

In der Disziplin „Wie führe ich meine Leser an der Nase herum“ ist Erwin Kohl meisterlich. Liest man den neuen Krimi „Mörder in der Grube“ des Alpeners, so glaubt man an mehreren Stellen, dem Übeltäter oder der Übeltäterin auf die Schliche gekommen zu sein. Jener Person X, die für den Tod von Matthias Buschmann und vielleicht auch noch für den einen oder anderen Mord verantwortlich zu sein scheint. „Ja!“, entfährt es einem beim Lesen, um dann plötzlich feststellen zu müssen: Pustekuchen, von wegen, der oder die war es ja gar nicht. Erwin Kohl hat uns wieder in die Irre geführt. Sitzt jetzt vermutlich zu Hause, reibt sich die Hände und hat wahrscheinlich eine mörderische Freude daran, dass es eben doch nicht so einfach ist, seine Krimi-Nuss zu knacken.