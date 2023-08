Goldener Meisterbrief für Alpener Elektrofachleute Pioniere im Handwerk feiern Doppel-Jubiläum

Das hat Harry Hüter, Obermeister der Innung für Elektrotechnik und Informationstechnik des Kreises Wesel, so auch noch nicht erlebt. Dass er gleich zwei goldene Meisterbriefe an einem Tag in einem Handwerksbetrieb aushändigt, hat allein schon Seltenheitswert. Obendrauf kam aber noch ein absolutes Novum. „Sie waren damals die erste Frau in Nordrhein-Westfalen, die den Meisterbrief erlangt hat und sind dementsprechend heute die erste Frau, der ich einen goldenen Meisterbrief überreichen darf“, sagt Hüter. Seine feierliche Ansprache galt Elisabeth Schmitz-Bongen, der diese Ehrung ebenso zuteil wurde wie ihrem Ehemann Hans Bongen.