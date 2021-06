Kriminalität in Alpen : Ersthelfer entpuppen sich am Ende als dreiste Diebe

Alpen Zwei junge Männer halfen einem 88-jährigen Mann in Alpen, der die Kellertreppe heruntergefallen war. Doch anschließend stellte der Rentner fest, dass in seinem Portemonnaie Geld fehlte.

Im realen Leben sind nicht alle Menschen gut und beileibe auch nicht alle böse. Manchmal sind sie eben beides. Diese bittere Erfahrung musste jetzt ein älterer Herr in Alpen machen. Zwei junge Männer hatten bei dem betagten Mann, der sich bei einem Sturz verletzt hatte, unvermittelt Erste Hilfe geleistet. Nach der guten Tat folgte dann die schlechte auf dem Fuße: Denn die netten Ersthelfer entpuppten sich als schamlose Diebe, die die günstige Gelegenheit ergriffen und den 88-Jährigen ein zweites Mal zum Opfer werden ließen. Sie haben ihm in einem unbeobachteten Moment Geld gestohlen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der alte Mann in seinem Garten An der Vorburg Erdbeeren gepflückt. Dabei war er aus nicht näher beschriebenen Gründen die Kellertreppe hinabgestürzt. Zwei junge Männer auf der Straße hörten die Hilfeschreie des Mannes, kletterten kurzentschlossen über den Zaun in den Garten, halfen dem verletzten Mann aus seiner Notlage und führten ihn ins Haus.