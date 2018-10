Alpen: Erntefest für die ganze Familie

Das Erntefest lockte zahlreiche Besucher nach Alpen. Auch die Geschäfte hatten am Sonntag geöffnet. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Früher Herbstspektakel genannt, lockte das neugestaltete Alpener Erntefest zahlreiche Besucher in den Ort.

Mittelalterliches Treiben, alte Trecker, viele offene Geschäfte und ein spannendes Trödel- und Antikangebot prägten das Gesicht des Alpener Herbstspektakels, dass am Sonntag neu unter dem Namen „Erntefest“ an den Start ging.

„Wir hatten die Idee, dass wir für die ganze Familie was machen, und überlegt, dabei auch die Bauern und die Landwirtschaft mit einzubeziehen“, erklärte Markus Meier als neuer Vorsitzender des Werberings Alpen und Veranstalter den neuen Ansatz des Ganzen.

Dementsprechend eröffnete der Alpener Bürgermeister Thomas Ahls an der Amaliengalerie zusammen mit der rheinischen Kartoffelkönigin Jessica Krebbing das „alte“ Event unter neuem Signet.

In den Geschäften konnten die Kunden leere Kartoffeltüten entgegennehmen – und am Kartoffelwagen von Aloys van Husen die leeren Tüten gegen volle auffüllen lassen. Insgesamt 3500 Tüten standen zur Verfügung.

Edeka-Markt in Menzelen ist auf einem guten Weg

Alpen : Edeka-Markt in Menzelen ist auf einem guten Weg

Zum Thema Kartoffeln hatten sich die Pfadfinder einfallen lassen, mit Kindern kleine Kunstwerke mit Kartoffeldruckmustern zu schaffen. Dazu boten Landwirte saisonale regionale Produkte an, und die traditionell am Parkplatz stehenden Traktor-Oldies zogen Neugierige an.