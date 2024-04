14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Erfolgreicher Sanitätskurs beim Deutschen Roten Kreuz

In dieser Zeit lernten sie neben Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers auch, wie verschiedene Verletzungen und Krankheiten zu versorgen sind. Aber auch der richtige Umgang mit zum Beispiel Beatmungshilfen und verschiedenen Schienungsmaterialien stand auf dem Stundenplan. Ausgebildet wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ausbildern aus dem DRK Ortsverein Alpen. Insgesamt habe der Lehrgang 64 Unterrichtseinheiten umfasst. Kursleiter Rüdiger Kunst vom Roten Kreuz in Alpen war schlicht begeistert von der Motivation der Teilnehmer. „Sich in seiner Freizeit an vier Wochenenden hintereinander quasi auf die Schulbank zu setzen, ist aller Ehren wert. Und alle waren immer erfolgreich dabei“, sagte der Kursleiter erfreut.