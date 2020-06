Einzelhandelsstandort Alpen : Drogerie auf dem Sprung nach Alpen

Die Pläne für den Willy-Brandt-Platz mit dem Supermarkt und Wohnungen sorgen für ordentlich Bewegung im Ortskern. Juwelier Wäckers und Gasthof Nepicks werden wohl abgerissen, um der Zukunft Platz zu machen. Die Politik muss den Weg dafür noch frei machen.

Am Dienstag macht die Jury im Investorenwettstreit auf dem Willy-Brandt-Platz einen Strich unter die Verhandlungen mit den zwei noch verbliebenen Projektentwicklern für eine gelungene Kombination aus großflächigem Einzelhandel (Supermarkt) und Wohnen. In wenigen Tagen wird nach Auswertung aller Kriterien feststehen, welchen Investor die Jury dem Rat vorschlägt, der noch vor der Sommerpause Ende Juni den Zuschlag erteilen wird. Doch schon jetzt entwickelt Alpens neue Mitte Zugkraft. In unmittelbarer Nachbarschaft will sich ein namhafter Drogeriemarkt ansiedeln – ebenfalls in Kombination mit Wohnen. Die Pläne sind handfest. Der Ausschuss für Bau und Planung soll dafür in seiner Sitzung am 16. Juni planerisch den Weg frei machen. So könnte der zuletzt arg kriselnde Einzelhandel ein neues, kräftiges Herz bekommen.