Hohes Grundwasser in Menzelen Betroffene wurden nicht richtig abgeholt

Noch immer ist der Grundwasserspiegel in Menzelen-Ost nicht signifikant gefallen – kein Wunder also, dass die Stimmung der über 70 Betroffenen einen Tiefpunkt erreicht hat. Dem gegenüber steht die Lineg, die von Anfang an immer beteuerte, alles richtig gemacht zu haben. Immerhin war man seitens der Entwässerungsgenossenschaft immer bemüht, einen guten Ton zu wahren. Höflich und sachlich bat auch Lineg-Vorstand Volker Kraska auf der Bürgerinfo die Anwesenden darum, respektvoll miteinander umzugehen. Das gelang erstaunlich gut, obwohl viele Betroffene um ihre Existenz bangen.