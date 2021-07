Verkehrssicherheit in Alpen : Engpass in „Ost“ soll entschärft werden

Menzelen Die scharfe Kurve der Ringstraße in Menzelen ist wegen der engen Bebauung gefährlich. Nun kommt durch die Pläne eines Hauseigentümers Bewegung in die Sache. Der Rat beschloss jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplans.

„Es ist dort sehr eng und Begegnungsverkehr ist kaum möglich“, sagte jetzt Alpens Bürgermeister Thomas Ahls in der Ratssitzung, die in die erste Woche der Sommerferien verlegt worden war. Es sei eigentlich erstaunlich, dass dort in der Engstelle kaum Unfälle passierten.

Die Notwendigkeit, die Ringstraße zu entschärfen, sei im Rathaus schon lange gesehen worden. Dass bisher nicht gehandelt worden sei, liege an der Bebauung. Vor allem ein Haus rage nahezu bis an die Fahrbahn heran. Thomas Ahls: „Wir haben schon früher mit dem Eigentümer gesprochen, aber jetzt tut sich dort was.“ Was genau er dort vorhabe – darauf ging der Bürgermeister nicht näher ein, stellte aber unverzüglich Unterstützung in Aussicht: Im eigenen Interesse würde die Gemeinde dem Eigentümer unter die Arme greifen. „Wenn er das alte Gebäude abreißt und ein neues baut, müsste das auf jeden Fall etwas weiter nach hinten rücken“, so Ahls.