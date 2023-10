Konzept für mehr Schulwegsicherheit Alpen setzt auf „Walkingbusse“ statt Elterntaxis

Helikopter-Eltern, die ihre Kinder in falsch verstandener Fürsorge morgens mit dem Auto bis vor den Schulhof bringen und nach Schulschluss auch dort wieder abholen, sind nicht nur ein Ärgernis, sondern sie gefährden mit diesem Verhalten ihre und auch andere Kinder. Nicht nur an der Grundschule in Alpen, sondern auch an zahllosen anderen Schulstandorten.