ALPEN: Else und Siegfried Theuner feiern Eiserne Hochzeit

Alpen Beim Abschlussball haben sie sich kennengelernt. Fünf Jahre später wurde geheiratet. Das ist 70 Jahre her. Jetzt haben Else (86) und Siegfried (89) Theuner Eiserne Hochzeit gefeiert.

Am 10. Oktober 1953 ging’s aufs Standesamt. Auf den Tag genau 65 Jahre später feierten die beiden ihre Eiserne Hochzeit. 65 Jahre: Seite an Seite. Sie, die Ur-Alpenerin (geb. Baltes), die die letzten Kriegstage im Bunker erlebt hat. Im Stollen in der Motte, der in diesen Tagen die Menschen wieder so beschäftigt, weil er den Burghügel zum Einsturz zu bringen bedroht. Er, der als Spätvertriebener 1947 die Heimat in Niederschlesien verlassen musste und erst auf der Bönninghardt als Erntehelfer, dann in der Sägemühle von Paul Hoogen Arbeit fand. Danach fuhr er 37 Jahre mit dem „Hippeland-Express“ zum Krupp-Werk für Stahl- und Anlagenbau nach Rheinhausen.