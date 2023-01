Heier Besenbinder stellen Programm vor Bönninghardts Jecken lassen Kindheitshelden aufleben

Auch organisiert der Elferrat Bönninghardt in dieser Session wieder eine Büttensitzung für Senioren. Die Veranstaltung sei in den vergangenen Jahren beim Publikum aus Alpen und Umgebung sehr beliebt gewesen, so die Veranstalter. Die Seniorensitzung findet einen Tag vor der großen Büttensitzung statt – am Freitag, 3. Februar, um 15.11 Uhr im Saal Thiesen. Es sei ein abwechslungsreiches Programm geplant. Für beide Veranstaltung sind noch Karten verfügbar. Bei Interesse ist eine Anmeldung per E-Mail möglich an besenbinder.karneval@gmail.com.