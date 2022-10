Verkaufsoffener Sonntag : Alpens Herbstmarkt im Sonnenschein

Märchenfee in goßer Höhe: Stelzenläuferin Frauke Watzema war der Hingucker in Alpens Straßen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Der Einzelhandel hat nach langer Pandemie-Pause ein Zeichen gesetzt. „Wir sind noch da“, lautete die Botschaft beim verkaufsoffenen Sonntag. Die Stimmung war gut, auch wenn der Zuspruch noch nicht wieder so war wie früher.

Von Erwin Kohl

Die herbstliche Sonne meint es gut mit dem Alpener Werbering, der mit dem 34. Herbstspektakel nach dreijähriger Pause ein Zeichen setzen will. „Wir sind noch da“, lautet die unübersehbare Botschaft. Doch von einem Spektakel wie in den vergangenen Jahren kann kaum die Rede sein. Zum einen ist die Veranstaltungsfläche durch die Baustelle stark reduziert, zum anderen ist die Resonanz recht bescheiden. „Es läuft noch sehr schleppend“, sagt Jennifer Sowinski. Ihre Tochter Mara nimmt am Kindertrödelmarkt auf dem Rathausplatz teil.

Für die gebeutelten Geschäftsleute kommt der verkaufsoffene Sonntag aber gerade recht. „Dadurch habe ich Kunden aus Rheinberg, Xanten und Moers“, sagt Karin Well, die an der Rathausstraße seit 20 Jahren die Boutique „No Limits“ betreibt. Neben Livemusik, einem reichhaltigen kulinarischen Angebot und vielen Kunsthandwerkern hat der Werbering mit Stelzenfrau Frauke Watzema einen echten Hingucker verpflichtet. Als Märchenfee lässt sie in drei Metern Höhe ein Meer von Seifenblasen durch Alpen schweben.

Verkaufsoffener Sonntag in Alpen: Anfänglich war nicht so viel los wie sonst, aber am Nachmittag wurde es voller in Alpens Straßen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Schwerer Stand für Gasversorger Kritik Ins Gespräch kommen wollte Versorger NGW. Aber das war wegen der hohen Gaspreise nicht so leicht, so Jens Filbert: „Es gibt reichlich Gemecker. Aber wir haben Gas noch vor zwei Jahren für 1,5 Cent die Kilowattstunde eingekauft, jetzt sind es 18 Cent.“ Das sei erst der Anfang.

Einfache Waffeln kann jeder, haben sich die Eltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte St. Ulrich gedacht. Sie bieten „Waffeln-to-go“. „Waffeln am Stil kann man ohne klebrige Finger genießen“, sagt Maria Keller. Ob Wochen-, Weihnachts- oder Ostermarkt: Anita Janßen ist mit ihren gehäkelten Strümpfen immer dabei. Doch wer glaubt, die wärmenden Überzieher würden in der Energiekrise zum Verkaufsschlager, liegt falsch. „Die Menschen laufen alle in der Straßenmitte, und die wenigen, die an den Stand kommen, gucken meist nur. Man merkt, dass die Leute kein Geld mehr haben“, so die Handarbeiterin.

Der Werbering hat auf lokale Kunsthandwerker gesetzt. Das tut der Veranstaltung gut. Es macht Spaß, Kreativität und Einfallsreichtum der Anbieter zu bewundern. Birgit Mendera von der Bönninghardt etwa hat Klopapierrollen mit Manschetten aus Filz verkleidet und sie mit witzigen Bezeichnungen wie „Klugscheißer“ oder „Endlosserviette“ bestickt.

Stöbern, lachen und staunen konnten die Besucher auch über die Passepartout-Bilder von Heidemarie Brosien. Zu wunderschönen Grafiken hat sie immer einen passenden Spruch. Unter einem kichernden Esel steht „Ich bin nicht stur, nur meinungsstabil“. Der Humor wirkt ansteckend, erzählt die Tochter eines Künstlerpaares. Aber Heidemarie Brosien hat auch eine romantische Ader. So steht unter dem Bild eines Mädchens, das weinend am Ufer sitzt: „Eine Träne ist ins Meer gelaufen. Wenn man sie findet, werde ich aufhören, dich zu lieben.“

Auf die große Liebe setzt auch Alexandra Strametz. Sie verkauft Brautmode. Wenn auch nicht unbedingt beim Herbstspektakel. „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei den Leuten vorzustellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagt die Geschäftsfrau. Großartig vorstellen müssen sich Alpens Pfadfinder nicht mehr. Ihr Kuchenzelt an der Kirche St. Ulrich ist eine Institution bei Straßenfesten in Alpen. „Wir leben von den verkaufsoffenen Sonntagen. Die sind in den letzten beiden Jahren genauso weggebrochen wie der Tannenbaumverkauf und die Kleiderbörsen. Zum Glück sind unsere Mitglieder uns treu geblieben“, freut sich Daniela Zenefels.

Technik-Fans kommen am Konrad-Adenauer-Platz auf ihre Kosten. Besitzer von rund 30 alten Traktoren laden zum „Dieselgespräch“. Ein begehrter Pilot ist Peter Elritz, der mit einem „Porsche Standard“ angetuckert ist. Wer sich nicht vorstellen kann, dass dieser leuchtend rote Schlepper mal Dienst auf dem Acker getan hat, liegt vollkommen richtig. „Der ist viel zu schön fürs Feld“, sagt Elritz und schiebt den wahren Grund hinterher: „Der hat einen Zweizylindermotor mit 20 PS. Damit wurden die Wiesen gemäht.“

Auf dem Rathausplatz genießen unterdessen Eltern in Klappstühlen die Herbssonne, während ihre Sprösslinge auf der Hüpfburg toben.

