Alpener und Ukrainer feiern zusammen : „Laskavo prosymo – herzlich willkommen“

Menschen aus der Ukraine und aus Alpen feierten zusammen ein Begegnungsfest im Lesegarten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen In Alpen sind in den vergangenen Wochen viele Menschen angekommen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. Die Gemeinde nimmt sie mit offenen Armen auf: Um einander besser kennenzulernen, wurde am Samstag ein Fest gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Der traditionell guten Willkommenskultur in Alpen wurde am Samstag ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Unterstützt von der Gemeinde lud die örtliche Flüchtlingshilfe die rund 60 im Ort lebenden Menschen aus der Ukraine sowie Vertreter von Schulen, Kirchen, Ämtern und vielen mehr zu einem Fest der Begegnung in den Lesegarten hinter dem Rathaus. „Wir möchten, dass Sie sich mit allen hier unterhalten können und Kontakte knüpfen. Unser Ziel ist es, Ihnen in Alpen ein möglichst angenehmes Leben zu ermöglichen“, erklärte Bürgermeister Thomas Ahls.

Ins Russische übersetzt wurden alle Wortbeiträge von Olena Malsymovitch, die Moderator Patrick Depuhl kurz darauf geduldig die für viele Alpener wohl wichtigsten Vokabeln beibrachte: „Laskavo prosymo, das heißt Herzlich willkommen.“ Dass die Neuankömmlinge, bei denen es sich überwiegend um Frauen und Kinder handelt, ein Dach über dem Kopf haben, verdankt die Gemeinde in erster Linie ihren Bürgern. „Da ist ganz viel auf der privaten Schiene gelaufen“, sagte Ordnungsamtsleiter Ludger Funke. Das wusste auch Patrick Depuhl von der Flüchtlingshilfe Alpen zu schätzen: „Einen ganz herzlichen Dank an alle Alpener, die ihr Haus und ihr Herz aufgemacht haben.“

Musik kennt keine Sprachbarrieren: Judy Bailey und ihr Mann Patrick Depuhl spielten auf dem Begegnungsfest im Lesegarten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Geschenke für ukrainische Kinder Betreuung Die Ortsgruppe Alpen des Kinderschutzbundes verschenkte besondere Malbücher an ukrainische Kinder. Neben den Namen der auszumalenden Dinge befinden sich QR-Codes, über die die richtige Aussprache erlernt werden kann. Ansprache Karin van Bonn erklärte, wie man mit Kindern über den Krieg spricht: „Ganz wichtig ist es für Eltern, Ängste zu unterdrücken, da die sich im Gespräch auf das Kind übertragen.“

Die Vereinsvorsitzende Melanie Koerfer sah das als große Chance: „Wir wollen Kontakt zu den Gastfamilien aufnehmen. Vielleicht sind sie ja nach der Ukrainehilfe auch bereit, anderen Menschen zu helfen.“ Mit dem Tag der Begegnung wolle man zudem Präsenz zeigen, so Koerfer: „Wir möchten den Menschen zeigen, dass es hier über Jahre gewachsene Strukturen gibt, an die sie andocken können.“

Soforthilfe bieten auch die beiden Alpener Kirchen an. „Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie Beratung zu Flüchtlingsfragen oder anderen Themen brauchen“, versprach Pfarrerin Heike Becks. Pfarrer Dietmar Heshe wies darauf hin, dass die Kirchen und ihre Einrichtungen den Gästen offenstehen: „In unserem Pfarrheim beispielsweise finden bereits Sprachkurse statt.“ Dass eine breite Solidarität fester Bestandteil der christlichen Grundordnung ist, habe sich laut Heshe schon daran gezeigt, dass bei einer Sammlung innerhalb der Gemeinde rund 5000 Euro gespendet worden seien. Auch für den Fall, dass sich das erwartet hohe Flüchtlingsaufkommen aus der Ukraine bestätigt, stehe die Gemeinde bereit. „Im Notfall wird das Pfarrheim zur Flüchtlingsunterkunft“, versprach Heshe.

Was die Unterstützung von Menschen betrifft, die ihre Heimat verlassen mussten, greift in Alpen ein Rad ins andere. Marlies Schug von der Alpener Tafel ermunterte die Gäste, ihr Angebot in Anspruch zu nehmen: „Sie dürfen sich gerne anmelden und am Freitagnachmittag kommen. Bei uns kommt jeder dran, niemand wird abgewiesen.“

Bei aller Gastfreundschaft: Dauerhaft hier bleiben möchte niemand. „Es ist sehr schön hier, die Menschen sind unglaublich nett. Aber die Ukraine ist meine Heimat“, sagte Oleg Zavarotko. Kämpfen kam für den 31-jährigen nicht infrage: „Ich habe noch nie eine Waffe in die Hand genommen, könnte niemals auf einen Menschen schießen.“ Zavarotko kommt aus Charkiw, musste mit ansehen, wie seine Heimatstadt von den Russen zerstört wurde. Die Antwort auf die Frage, ob es jemals wieder Normalität zwischen Russen und Ukrainern geben kann, überraschte vor diesem Hintergrund: „Ich denke, wir können wieder Freunde werden. Nicht sofort, es wird viel Zeit vergehen und vor allem die Russen müssten sehr viel dafür tun.“

Wie viele andere ist Tatjana, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte, alleine mit ihren Kindern geflüchtet. „Meine Eltern und mein Mann sind noch dort. Ich habe große Sorge, rufe jeden Tag an.“ Die Ukrainerin glaubt ganz stark daran, dass eines Tages wieder Normalität eintritt. Alle Forderungen Russlands erfüllen, um den Krieg zu beenden, kommt für Tatjana nicht infrage: „Auf gar keinen Fall. Putin ist gierig, er will alles haben.“ Einen Hass auf die Russen allgemein habe sie nicht, nur auf die „Putin-Russen“. Normalität zwischen den Bruderstaaten wird es ihrer Ansicht nach aber nie mehr geben: „Es gibt keine Brüder mehr. Mit diesem Krieg sind es zwei verschiedene Völker.“

(erko)