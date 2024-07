Straußwirtschaft in Menzelen-Ost Wein-Experte zieht positive Bilanz

Richtige Wein-Liebhaber trotzen jedem Wetter. Das hat sich nach gut der Hälfte der Öffnungszeit der Straußwirtschaft von Heike und Otmar Lind gezeigt. Nach etwas mehr als anderthalb Monaten, in denen sie Freitag für Freitag ihren Garten in Menzelen-Ost an der Ringstraße 98 für die Wein-Fans geöffnet haben, fällt das Zwischenergebnis im Vergleich zum Vorjahr positiv aus.