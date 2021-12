Polizei bittet um Hinweise nach Vorfällen in Alpen : Einbrecher kamen kurz vor Heiligabend

Friedhelm Steeger und sein Sohn Marc-André Steeger am Tor zu ihrem 5000 Quadratmeter großen Grundstück in Menzelen-West, das die Täter aufbrachen. Das Wohnhaus liegt weit zurück, daher wurden die Einbrecher nicht gehört. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Menzelen-West In Menzelen sind vor Weihnachten auf mindestens vier Grundstücken vor allem Gartengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. In einem Fall wurden die Einbrecher gesehen, als sie mit einem Fiat flüchteten.

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens und des Beschenktwerdens. Für einige Menzelener gilt das diesmal nicht: Sie wurden über die Feiertage bestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben bisher unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Freitag an mindestens vier Stellen an der Meesenbergstraße, der Wiesenstraße und der Alten Poststraße in Menzelen-West mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Sie entwendeten Gartenwerkzeuge.

An einem Tatort an der Alte Poststraße habe ein Anwohner einen weißen Fiat-Kastenwagen und zwei Männer auf der Flucht beobachtet. Die Polizei beschreibt die einzelnen Taten so:

Info Hager, unrasiert, 60 bis 65 Jahre alt Täterbeschreibung So beschreibt die Polizei den älteren Täter: circa 60 bis 65 Jahre alt, hager, unrasiert, dunkles Gesicht, trug mehrere Jacken übereinander. Der jüngere Täter konnte nicht beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Telefon 02801 71420.

In der Zeit von Mittwoch, 22. Dezember, 12.30 Uhr, bis Heiligabend, 7.10 Uhr wurde eine verschlossene Gartenhütte an der Meesenbergstraße aufgebrochen. Entwendet wurde ein Notstromaggregat. Die Täter flüchteten unerkannt.

In der Zeit von Donnerstag, 23. Dezember, 18 Uhr, bis Freitag, 24. Dezember, 7.10 Uhr wurde in gleich mehrere Gartenhütten auf einem Grundstück an der Wiesenstraße eingebrochen. Dort nahmen sie rund 30 Gartengeräte mit. Dabei brachen die Täter ein Zufahrtstor aus Richtung Meesenbergstraße auf und fuhren mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf den Rasen des Grundstücks.

Fahrspuren auf der Rasenfläche deuteten darauf hin, dass sich das Fahrzeug der Diebe auf der aufgeweichten Rasenfläche festgefahren hat. Um sich aus dieser Lage zu befreien, brachen die Täter einen auf dem Grundstück ebenfalls abgestellten Radlader auf und bargen so selbstständig ihr Tatfahrzeug. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für ihren Fluchtversuch nicht nur deutlich länger gebraucht, sondern dabei auch erheblichen Lärm verursacht haben. Die Ermittler bitten daher mögliche Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich bei der Polizeiwache in Xanten zu melden.

Geschädigter an der Wiesenstraße ist Friedhelm Steeger, der dort mit seiner Frau lebt. „Wir haben ein großes Grundstück“, erzählt der Menzelener. Die Täter seien über einen 2,20 Meter hohen Metallzaun geklettert, hätten das Tor von der Innenseite aufgehebelt und hätten dann zugeschlagen. „Sie haben nicht nur einen Geräteschuppen aufgebrochen, sondern auch einen angrenzenden Anbau, in dem wir eine kleine Werkstatt haben. Außerdem haben sie sich noch an einem Anbau neben unserer Garage zu schaffen gemacht.“ Friedhelm Steeger spricht von mindestens 30 Geräten im Wert von mehreren Tausend Euro, die gestohlen wurden, darunter drei Sägen der Marke Stihl, Freischneider, Heckenscheren, Akkuschrauber, ein Kernbohrer und Kabeltrommeln. „So was ist uns hier noch nie passiert“, versichert der Menzelener.

In der Nacht von Donnerstag, 23. Dezember, auf Freitag, 24. Dezember, 2 Uhr, brachen Unbekannte gleich zwei Gartenhütten beziehungsweise Unterstände auf zwei Grundstücken an der Alte Poststraße auf. Auch dort nahmen sie Gartengeräte mit, darunter zwei Rasenmäher der Marke Sabo, eine Stihl- Kettensäge, einen Elektrohäcksler der Marke BGU und einen Freischneider eines unbekannten Herstellers. Ein Anwohner wachte durch Stimmen in seinem Garten auf und verfolgte die Täter. Dabei stellte er fest, dass diese seinen Häcksler bereits in einen weißen Fiat Ducato verladen hatten. In dem Fahrzeug befanden sich noch weitere Gartengeräte. Als er die beiden Männer ansprach, stiegen diese in den Transporter und flüchteten in Richtung Bundesstraße 58. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Transporter verlief erfolglos.

(up)