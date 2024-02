Polizei sucht Zeugen Einbruch in Handygeschäft an der Burgstraße in Alpen

In Alpen ist in der Nacht zu Montag in ein Handy-Geschäft an der Burgstraße eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anwohner hätten in der Zeit zwischen 0.30 und 1 Uhr verdächtige Geräusche an dem Geschäft wahrgenommen, heißt es. Eine Zeugin habe zwei Männer beobachtet, die sich vor dem Geschäft in fremder Sprache unterhalten hätten und dann zu Fuß Richtung Fußweg Alpsche Ley gelaufen seien. Erst am Vormittag sei der Einbruch aufgefallen, mehrere Mobilfunkgeräte und Bargeld seien entwendet worden. Die Täter hätten zunächst eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in das Ladenlokal verschafft. Einer der Täter müsse sich dabei verletzt haben, denn vor Ort habe er eine Blutspur hinterlassen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Sie werden als männlich, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Hinweise werden bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 934 0 entgegen genommen.