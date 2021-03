Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen in Alpen teure Cognac-Flasche

Alpen-Bönninghardt Eine wertvolle Flasche Cognac, einen Bewegungsmelder und eine Herrenarmbanduhr erbeuteten Einbrecher am Sonntag aus einem Einfamilienhaus in Alpen. Nun werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelangten die Täter in der Zeit von 17.45 bis 20.45 Uhr auf das Grundstück des Hauses am Pastor-Sanders-Weg im Stadtteil Bönninghardt und schlugen mit einem Holzpflock eine Scheibe eines Terrassenfensters ein. Anschließend durchwühlten sie die Räume und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute. Das Haus liegt in unmittelbarer Nähe zum Bönninghardter Sportplatz und zum dortigen Friedhof. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat ein Auto in der Nähe des Tatorts bemerkt oder Personen, die das Haus ausgekundschaftet haben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Telefonnummer 02801 71420.