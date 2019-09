Einbruch in Alpen : Einbrecher stehlen Geld, Schmuck und Auto

Die Polizei in Xanten bittet um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Alpen Reiche Beute haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Bönnighardter Straße in Alpen gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter am Samstag, in der Zeit von 19 bis 22 Uhr, Zugang zu dem Haus. Sie durchwühlten die Schränke und Schubladen und entwendeten eine Geldkassette, zwei Tresore, Bargeld, Schmuck sowie den Originalschlüssel eines Peugeot Boxer. Anschließend flüchteten die Einbrecher mitsamt der Beute in dem gestohlenen Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen WES-JJ 999 in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder denen der weiße Peugeot Kastenwagen aufgefallen ist, sich mit der Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420 in Verbindung zu setzen.

(RP)