Übergabe von Einatz-Foto Ein bildhafter Dank an die Alpener Feuerwehr

Als am 5. Juni des vergangenen Jahres ein mit Lithium-Batterien beladener LKW auf der A57 in der Nähe der Abfahrt Rheinberg in Brand geriet, entwickelte sich in kürzester Zeit ein wahres Inferno. Durch Zufall war Pressefotograf Arnulf Stoffel, der auch für die Rheinische Post arbeitet, gerade in der Nähe und somit einer der ersten am Unfallort. Das Foto mit den haushohen Flammen und der rabenschwarzen Rußwolke reichte er beim Wettbewerb „NRW-Pressefoto des Jahres 2023“ ein und wurde prompt nominiert.