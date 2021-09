Persönlichkeit aus Alpen : Ein erfülltes Leben mit Liebe zum Singen

Alpen Alfons Graefenstein ist 90 Jahre alt geworden. In das Ständchen, das man ihm im Elisabeth-Heim in Xanten gebracht hat, stimmte der Jubilar fröhlich mit ein.

Er sagt’s ohne erkennbaren Groll. „Von einem auf den anderen Tag ist man alt.“ Darf er auch sein. Denn Alfons Graefenstein hat am Dienstag seinen 90. Geburtstag gefeiert. Im Elisabeth-Heim in Xanten, in dem der einst umtriebige Alpener seit knapp einem Jahr lebt. Körperlich nicht mehr so ganz auf dem Damm zeigt er sich beim Empfang seiner Gäste geistig voll auf der Höhe.