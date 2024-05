Schule in Alpen Ehemalige Schüler treffen sich 55 Jahre nach Entlassung

An der Schule konnten im Jahre 1969 in den beiden Klassen 9 a und 9 b insgesamt 61 Schülerinnen und Schüler entlassen werden. Aus beiden Jahrgangsklassen nahmen 30 Schülerinnen und Schüler an dem Treffen teil. Zu Beginn des Abends wurde zunächst der inzwischen schon zwölf verstorbenen Klassenkameradinnen und Kameraden gedacht.