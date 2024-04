Politik diskutiert über die Folgen Luft schließt Edeka-Markt in Alpen Ende des Jahres

Noch ist der Masterplan für Menzelen, der den Ort auf lange Sicht auf die doppelte Größe bringen soll, reine Theorie. Doch bei der Versorgung mit einem Supermarkt-Angebot wird der östliche Ortsteil der Zentrale schon bald den Rang ablaufen. Während die Ansiedlungspläne (Rewe) durch Investor Salia GmbH auf dem Willy-Brand-Platz weiter in der Schwebe stecken, steht die kaufmännische Entscheidung von Thomas Luft: Die Eröffnung seines Edeka-Marktes in Menzelen bedeutet das Aus für seinen Markt in Alpen. Zum Jahresende gehen hier die Lichter aus. Das hat er auf Anfrage bestätigt.