E-Mobilität : Wenn die E-Säule das Kabel nicht loslässt

Bürgermeister Thomas Ahls ist ohne Ladekabel von seiner Dienstfahrt aus den Niederlanden zurückgekehrt. Jetzt tankt er den BMW mit dem Kabel des kleinen Smart. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpens Bürgermeister Ahls und Pastor Heshe haben das Ferienlager in Ellemeets besucht und erlebt, dass die Mobilitätswende ihre Tücken hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernfried Paus Von Bernfried Paus Autorendetails aufklappen Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen.

Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder. zum Autorenprofil

Wer eine Reise tut, kann auch was erzählen. Wer dabei in Zeiten der Mobilitätswende im E-Auto unterwegs ist sowieso. Da haben Thomas Ahls, Bürgermeister der Gemeinde Alpen, als Lenker, und Dietmar Heshe, Leitender Pastor der Kirchengemeinde St. Ulrich, auf dem Beifahrersitz ein ganz spezielles Erlebnis mit an den Niederrhein gebracht. Das wäre so vor wenigen Jahren, als der Verbrennungsmotor noch nicht angezählt war, völlig undenkbar gewesen.

Das weltliche Oberhaupt und sein geistlicher Mitfahrer wollen dem Ferienlager des Hilfswerks St. Ulrich in Ellemeet in der niederländischen Provinz Zeeland, wo rund 40 Kinder und Jugendliche vom Niederrhein zwei abenteuerliche Wochen verbringen, wie alle Jahre wieder einen Besuch abstatten und einen gemeinsamen Gottesdienst feiern.

info Völlig neue Fahrgefühle Gefühle Ans Fahren mit dem E-Motor muss man sich als herkömmlicher Autofahrer erst gewöhnen. Die Angst fährt mit, ohne Saft liegen zu bleiben. Mangel Um Strom zu sparen, wäre ein Tempomat hilfreich. Der fehle im BMW, so Ahls.

Um 8 Uhr in der Früh steigt das Duo in den BMW, der am Rathaus für Dienstfahrten bereitsteht. Angetrieben von einem Elektromotor. Wie der Zweitwagen im Rathaus, ein Smart. Die Verwaltung hat sich beim Klimaschutz wie beim Schulzentrum auch auf der Straße an die Spitze der Bewegung gesetzt. Vorm Start zeigt der Blick ins Cockpit: Es ist Saft für 180 Kilometer auf der Batterie. Entfernung bis zum Ziel laut Navi: 226 Kilometer.

Spätestens vor den Toren Rotterdams wird den beiden Piloten klar, dass es selbst bei einem Durchschnittstempo von um die 120 Sachen, die auf holländischen Autobahnen erlaubt sind, nicht bis an den Nordseestrand in Ellemeet reichen wird. Sonderlich nervös macht das die beiden BMW-Fahrer nicht. Sie wissen, dass die Infrastruktur für E-Autos im Nachbarland deutlich weiter ist als hierzulande. Raus an die Raststätte, ran an die E-Säule. Kein Problem. Nach 20 Minuten und einem Kaffee, gewiss nicht „to go“, ist wieder genug Saft im Tank. Sollte jetzt problemlos bis Ellemeet reichen.

Tut’s auch. Am Ziel angekommen, verkabeln die Reisenden ihren Wagen in an einer E-Tankstelle im Örtchen Scharendijke unweit des Ferienlagers, um nach dem Besuch der Ferienkinder mit ausreichend Power im Tank so sorgenfrei wie lautlos die Heimreise anzutreten. „Hat auch zunächst super geklappt“, erzählt der Bürgermeister im Nachgang mit betretener Miene. Betonung liegt auf „zunächst“.

Als der Bürgermeister und der Pastor am Abend den BMW von der Säule nehmen wollen, erleben sie eine böse Überraschung. Das Kabel ist verriegelt und verrammelt und lässt sich selbst mit zarter Gewalt nicht von der Ladesäule trennen. Obwohl die Männer ordnungsgemäß auf Euro und Cent mit Karte gezahlt haben. Da hilft kein Zerren und kein Beten. Gut, auf dem Handy ist ausreichend Guthaben, so dass die Herren aus Alpen in ihrer Not irgendwann zur Hotline des Säulenbetreibers durchdringen und die Zusicherung erhalten, dass ein Monteur raus komme, um das Ladekabel zu lösen, und es im Lager des Ferienhilfswerks abgebe. Nachdem das geregelt ist, startet der Bürgermeister seinen E-BMW, und die beiden treten guter Dinge die Heimreise an.