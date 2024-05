Musik- und Literaturkreis Alpen lud zum Konzert ein Duo Graceland präsentiert sich stimmgewaltig

Gekonnt interagierten sie mit dem Publikum, gaben Anekdoten aus dem Leben von Simon & Garfunkel preis und signierten in der Pause ihre verkauften CDs ganz publikumsnah mitten in der Kirche. Gewaltig war nicht nur die gute Akustik und das Licht in der Kirche, was durch das draußen wütende Gewitter nur noch dramatischer unterstrichen wurde, sondern auch die stimmliche Darbietung Wackers und Garys, die bewusst ihre Vorbilder nicht kopierten, sondern den Kompositionen ganz eigene Noten gaben. Fulminant ergänzt durch Bratsche, Kontrabass sowie erste und zweite Geige, die auch in Solistenparts glänzten.