Unfall in Alpen-Drüpt Polizei sucht grauen VW-Kombi mit MO-Städtekennung

Nach einem Unfall in Alpen sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines grauen VW-Kombi mit MO-Städtekennung. Wie sie mitteilte, war am Freitag gegen 18 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Moers mit seinem Auto auf der Xantener Straße aus Rheinberg kommend unterwegs. In Höhe Drüpt habe er nach eigenen Angaben ein Auto überholen wollen. Als er sich bereits im Überholmanöver befand, habe der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Wagens beschleunigt, sodass ein Überholen nicht mehr möglich gewesen sei. Der 23-Jährige habe gebremst und sich wieder einordnen wollen, habe aber die Kontrolle über sein Auto verloren. Er sei über den Grünstreifen sowie den Geh- und Radweg gegen einen Holzzaun gefahren. Zu einer Berührung der Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Wagens habe die Fahrt in Richtung Xanten fortgesetzt, ohne sich zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02842 9340.