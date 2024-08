Am 16. August ist Schlagernacht mit Oli P. Drüpt hat nun gleich zwei Kaiser

Zunächst wurde am Sonntag am Ehrenmal der Toten des Vereins gedacht. „Wie immer ist das ein zentraler Punkt des Schützenfestes, wobei die Beteiligung immer sehr gut ist“, teilen die Drüpter mit. Am Nachmittag starteten die Wettbewerbe mit dem Preisschießen der Männer: „52 Schützen zerlegten in drei Runden die Preise“, so der Verein. Dabei sicherte sich Niklas Kammeier den ersten Preis, Jürgen Kluth den zweiten und Philipp Aldenhoff den dritten Preis.