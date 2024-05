Ehrenamt in Alpen DRK ehrt langjährige Blutspender und Mitglieder

Die nächsten Blutspendetermine sind bekannt. In Veen geht es am Mittwoch, 19. Juni, weiter. Dann steht das Blutspendemobil von 17 bis 20 Uhr auf dem Schulhof, Kirchstraße 16. In Alpen kann am Freitag, 23. August, bei der Sekundarschule an der Fürst-Bentheim-Straße 33 von 15 bis 19.30 Uhr Blut gespendet werden.