Ehrenamt in Alpen DRK Menzelen hat noch freie Plätze für die Blutspende

Siegfried Remy engagiert sich seit Jahrzehnten für das Deutsche Rote Kreuz in Menzelen. Er ist stellvertretender Vorsitzender des kleinen Ortsvereins und kümmert sich zusammen mit seiner Frau nicht zuletzt um die Blutspendetermine. Der nächste steht am Sonntag, 16. Juni, von 8.30 bis 12 Uhr an. Wie immer in Menzelen im DRK-Zentrum an der Neue Straße 3, gleich neben dem Sportplatz des SV Menzelen.