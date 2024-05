Neue Kita in Alpen „Tausendfüßler“ kurz vorm Zieleinlauf

Alpen · Der Weg des DRK, in Alpen mit einer Kita Fuß zu fassen, bleibt vorerst steinig. Aber am Montag – mit einjähriger Verzögerung – soll nach einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen das Provisorium an der von-Dornik-Straße in Betrieb gehen.

24.05.2024 , 17:19 Uhr

Team, Eltern und Verantwortliche haben sich im Mehrzweckraum des DRK-Kita-Provisoriums getroffenen, das nun in Betrieb gehen soll. Foto: Ostermann, Olaf (oo)