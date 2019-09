Neue Einsatzfahrzeuge : DRK-Flotte auf allerneuestem Stand

Bei der Übergabe der DRK-Einsatzwagen (v.r.): Sascha van Beek,Christian Vorstius, Janine Gietmann, Oliver Rühl und Rainer Sitter und Jan Höpfner. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes hat am Standort in Menzelen zwei hochmoderne Gerätschaften übergeben: eine mobile Sanitätsstation und eine fahrbare Tankstelle.

Die Freude war den Besuchern des Menzelener Standortes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) anzusehen. Zwei Neuanschaffungen ergänzen jetzt die Einsatz-Flotte: Zum einen eine mobile Sanitätsstation und zum anderen eine fahrbare Tankstelle. Beide, so hieß es, seien bislang einmalig für den Kreis Wesel und die Antwort auf die steigenden Anfragen aus der Bevölkerung nach medizinischer Betreuung bei Veranstaltungen.

„Die Nachfrage von Vereinen, Verbänden und anderen Veranstaltern nach der Begleitung des Roten Kreuzes bei Veranstaltungen steigt immer weiter an. Gleichzeitig haben wir immer weniger ehrenamtliche Kräfte“, sagte Jan Höpfner, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Niederrhein, bei der offiziellen Übergabe. „Mit der mobilen Sanitätsstation lösen wir dieses Problem.“ Mit diesen beiden Anhängern sei der DRK-Kreisverband Niederrhein künftig bei Veranstaltungen oder Akutfällen optimal aufgestellt, hieß es bei der offiziellen Feierstunde im DRK-Zentrum am Sportplatz in Menzelen weiter.

Info Kosten für die Sonderanfertigung Anschaffung Rund 70.000 Euro hat der DRK-Kreisverband Niederrhein allein für die mobile Station ausgegeben. Die Sparkasse am Niederrhein hat mit 5000 Euro diese Anschaffung unterstützt. Die Inneneinrichtung wurde derweil aus bereits vorhandenen Eigenmitteln gestemmt.

Die mobilen Stationen stehen ganz im Dienst der Botschaft des Roten Kreuzes, nämlich Menschen in Notsituationen zu helfen. Früher galt bei Einsätzen das Zelt, das zuvor bis zu sieben Ehrenamtlern aufgebaut wurde, als zentrale Anlaufstelle. Das neue, sieben Meter lange Gefährt dient als kombinierte Sanitätsstation und braucht lediglich zwei Helfer. Zum Rangieren gibt es einen Mover, mit dem die Räder elektrisch angetrieben werden. DRK-Mitarbeiter können die Station sogar mit der Fernbedienung bewegen. „Wir erhalten damit eine hohes Maß an Flexibilität“, so Höpfner. Dieses Gefährt gab es allerdings nicht von der Stange, sondern ist eine Maßanfertigung. Höpfner: „Sie wurde nach unseren Vorgaben und Wünschen von der Münchener Spezialfirma Wöhrmann angefertigt.“

Das Innenleben ist in drei Bereiche gegliedert. Der hintere Part ist der eigentliche Rettungswagen-Teil, in dem sogenannte Akut-Patienten behandelt werden können. Im Mittelteil können weitere Patienten betreut und auch liegend behandelt werden. Der vordere Bereich dient als Aufenthaltsort für die Ehrenamtler.

Die mobile Tankstelle wiederum kann die Einsatzfahrzeuge mit Sprit versorgen. Mammut-Einsätze in der Vergangenheit hatten bereits mehrfach zu Spritknappheit geführt, hieß es. „Es gibt Einsätze, die sind im Energieverbrauch nicht planbar“, sagte der DRK-Kreisverbandsvorsitzende Höpfner. Da sei beispielsweise der Fall, wenn sich bei Niedrigwasser bei der Wasserwacht ein Treibstoffengpass einstellt, wie auch bei Einsatzfahrzeugen während langer Einsätze. Eine durchgängig offene Tankstelle ist in solchen Fällen meist nicht in unmittelbarer Nähe. Für diese Situationen hat der DRK-Kreisverband die mobile Tankstelle angeschafft, die rund 1000 Liter Diesel fasst. 10.000 Euro hat diese Anschaffung gekostet. „Das Tankvolumen reicht für eine umfassende Bevorratung bei Engpässen“, erklärt Jan Höpfner.