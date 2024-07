Zusammenstoß auf der Kreuzung Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Menzelen

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag gegen 15.25 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 37-jährige Xantenerin war mit einem schwarzen Mercedes auf der Xantener Straße in Richtung Rheinberg unterwegs. Auf der Kreuzung Xantener Straße/ Schulstraße/ Neue Straße in Menzelen kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 67-jährigen Oberhausenerin. Diese Fahrerin fuhr mit ihrem grau-schwarzen Renault Scenic auf der Schulstraße und wollte weiter Richtung Neue Straße. Beide Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben stark beschädigt. Beide am Unfall beteiligten Fahrerinnen und eine 36-jährige Xantenerin als Beifahrerin im Mercedes werden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen fuhren die verletzten nach Xanten, Kamp-Lintfort und Wesel, wo sie in Krankenhäusern untersucht und behandelt wurden. Die Kreuzung musste zur Aufnahme des Unfall komplett gesperrt werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Alpen streute vor Ort die Straße ausgelaufene Betriebsmittel ab.