Unterstützung des Ehrenamts : Drei Alpener Vereine erhalten Extra-Spende

Alpen Die Sparkasse gibt drei Vereinen in Alpen zusätzlich eine Spende von jeweils 250 Euro. Sie unterstützt damit die Arbeit der ehrenamtlichen Vereinsmitglieder. Insgesamt können sich mehr als 100 Vereine über Geld freuen.

Die Schatzmeister der Schützenbruderschaft Menzelen-Ost, des Bürgerschützenvereins Eintracht Bönninghardt-Vierquartieren und des DRK-Ortsvereins Menzelen dürfen sich über eine Einnahme von je 250 Euro freuen. Es handelt sich dabei um Extra-Spenden aus dem Ehrenamtsfonds der Sparkasse am Niederrhein. Die drei Vereine sind die Gewinner einer Verlosung, zu der sich alle Alpener Vereine zwei Wochen lang anmelden konnten. Die Ziehung durch Geschäftsstellenleiterin Kathrin Hüsch, ihrer Stellvertreterin Heike Letschert und Sparkassenvorstand Bernd Zibell wurde von Entertainer Markus Grimm moderiert und gefilmt. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal und auf der Facebook-Seite der Sparkasse zu sehen. Insgesamt überweist die Sparkasse in diesem Jahr 40.371 Euro an 108 Vereine in Alpen, Bönninghardt, Menzelen und Veen sowie Bönning-Rill, Drüpt und Huck. Die obligatorische Würdigung des ehrenamtlichen Engagements im feierlichen Rahmen musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen (die Redaktion berichtete).