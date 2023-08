Ortskerngestaltung in der Gemeinde Drei Männer mit Visionen für Alpen

Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einst ungeschminkt formuliert, was er von Visionen hält und im Zweifel an einen Arzt verwiesen. Dieter Schauenberg (78), Viktor Illenseer (77) und Franz-Josef Spölmink (66) haben den knorrigen Hanseaten als Regierungschef in ihren besten Jahren erlebt, vielleicht sogar geschätzt. Aber Visionen haben sich die drei älteren Herrschaften nicht austreiben lassen. Sie haben den Blick aus der Vogelperspektive auf die offenen Wunden mitten in ihrem so geliebten Wohnort Alpen zum Anlass genommen, ihre Wünsche und Ideen zu formulieren für eine gute Zukunft. Was den Wohlfühlcharakter des Dorfes angeht, so die Überzeugung der Senatoren, „da hält Alpen im nachbarschaftlichen Umfeld die rote Laterne“. So bringt’s der pensionierte Pädagoge und ehemalige Viktoria-Trainer Schauenberg sportlichsprachlich auf den Punkt.