Ferienhilfswerk St. Ulrich Dorfkinder aus Alpen erobern die Nordsee

Ziele Bereits seit 55 Jahren bietet das Ferienhilfswerk St. Ulrich Ferienlager für Kinder und Jugendliche an. In diesem Jahr ging es ins niederländische Ellemeet, nach Mauterndorf in Österreich und nach Medulin in Kroatien. Das vierte Lager ist gerade in L’Escala in Spanien noch in vollem Gange.

Ehrenamtler gesucht Die Ferienlager könnten nicht ohne die Hilfe von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern durchgeführt werden. Diese müssen bereit sein, ihre Zeit und Energie in die wertvolle Aufgabe zu investieren.

Kontakt Wer Interesse hat, Teil der Gemeinschaft zu werden und wer möglichst vielen Kindern unvergessliche Sommer ermöglichen möchte, der kann sich gerne beim Team vom Ferienhilfswerk melden. Infos gibt es unter ferienlager-alpen.de und bei Vorstand Axel Rogmanns unter 0171 6412747 oder per Mail unter info@ferienlager-alpen.de