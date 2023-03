Medaille für Fluthelfer Neuer Vize bei der Feuerwehr in Menzelen

Es gab einen weiteren feierlichen Akt in der Menzelener Einheit: Christian Görtz wurde an dem Abend mit der „rheinland-pfälzischen Fluthilfemedaille 2021“ des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Medaille ist ihm in Anerkennung für seinen Einsatz im Katastrophengebiet vor fast zwei Jahren verliehen worden.