Schützenfest in Menzelen-West Der Nachzügler holt sich den Nachtvogel und ist König

Die CDU ist in Alpen eine Macht. Sie stellt den Bürgermeister und herrscht im Rat schon eine Ewigkeit mit absoluter Mehrheit. In diesen Tagen nun schicken sich die sieggewohnten Christdemokraten an, in Alpen einen nach dem anderen Schützenthron zu besteigen. Am späten Sonntagabend war’s CDU-Ratsherr Dieter Stiers, der dem widerborstigen Vogel auf dem Schützenplatz in Menzelen-West den Garaus gemacht hat und die Bürgerschützen Menzelenerheide 1879 jubeln ließ. Wenige Wochen zuvor war’s CDU-Fraktionschef Frederik Paul, der sich mit seinem Volltreffer für ein Jahr zum König von Veen gekrönt hatte.