Altenpflege in Alpen : „Omagarten“ – so richtig zum Wohlfühlen

Fröhliche Gesichter am Rande der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Tagespflege am Park: Da gibt’s auch schon mal einen Knutscher im Flur von Leiterin Doris Hönning (l.) und Heilpädagogin Nici Schumacher-Guyens (r.) für Johanna Tooten (90). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Feier im Marienstift: Die Tagespflege ist vor zehn Jahren gestartet. Die Zahl der Plätze hat sich seither verdoppelt. 15 Mitarbeiter kümmern sich um rund 60 Gäste pro Woche.

Als das Marienstift anfing, auch Tagespflege anzubieten, betrat das Altenpflegeheim Neuland. Das ist jetzt zehn Jahre her. Am 27. Juli 2009 ging das neue Angebot mit zwölf Plätzen für Menschen an den Start, die weiter zu Hause gepflegt werden, aber zwischendurch immer mal wieder für einen Tag ins Stift kommen. Ein wichtiges Angebot zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Sie erhalten so mal eine Auszeit und haben Zeit für sich. Schon bald zeichnete sich ab, dass der Bedarf noch nicht gedeckt war. Nicht mal zwei Jahre später kamen fünf Plätze hinzu, gefolgt von Plänen, ein zweites Gebäude zu bauen. Im Advent 2015 wurde der Neubau eingeweiht. Seither werden täglich bis zu 24 Gäste betreut. Jetzt wurde bei einer kleinen Feier auf das zurückliegende Jahrzehnt geblickt.

Pflegeleistungen Das Marienstift bietet ambulante Pflege in den eigenen vier Wänden an, hat 24 Plätze in der Tagespflege, 13 betreute Wohnungen, 91 Plätze in der stationären Pflege und betreut 13 Wachkoma-Patienten.

Das war anfangs noch längst nicht etabliert, gerade im ländlichen Raum, wo Pflege häufig in der Familie organisiert wurde. „Es war damals nicht so klar absehbar, ob und wie gut das neue Angebot angenommen werden würde“, erinnert sich Pflegedienstleiterin Agnes Heßeling. Die anfängliche Skepsis legte sich alsbald. Die Menschen fassten schnell Vertrauen.

Wie Irma Steinhorst (78) aus Menzelen, die von Anfang an mehrmals in der Woche kommt. Als „Gast der ersten Stunde“ gratulierte ihr bei der Feier Geschäftsführer Andreas Heßeling mit einem Blumenstrauß. Blumen bekam auch Günter Tost, ebenfalls von Anfang an regelmäßiger Besucher der Einrichtung. Dabei wollte Irma Steinhorst zunächst „nur mal gucken“, wie Tochter Anita Hoersen erzählt. Sie ist immer wieder gekommen. Für Enkel Elias war’s selbstverständlich, dass die Oma wie er morgens das Haus verließ. „Ich geh’ in den Kindergarten, Du in den Omagarten“, habe der Knirps gesagt, der inzwischen schon 13 Jahre alt ist.