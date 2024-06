Schule in Alpen Sekundarschule feiert in neuem Glanz

Bis es soweit ist, bereiten sich Schüler- und Lehrerschaft in einer Projektwoche auf den großen Tag vor. Unter anderem sollen der eigens für das Schulfest ins Leben gerufene Chor „The Voice – Gemeinsam und Einzigartig“ sowie eine Theatergruppe das Bühnenprogramm bereichern. Insgesamt werden 20 Projektgruppen ein hochwertiges, kreatives und mitunter lehrreiches Rahmenprogramm anbieten. Wer sich darauf einlässt, lernt zum Beispiel, wie sich verrückte Brillen oder anspruchsvolle Leinwände gestalten lassen, erhält Einblicke in Tontechnik und Bühnengestaltung oder die Fähigkeit, Upcycling-Produkte selber zu basteln und damit einen wichtigen Beitrag zur Müllvermeidung zu leisten. Darüber hinaus lässt sich in Quiz-Form Wissenswertes über Kinderrechte oder die Geschichte Alpens in Erfahrung bringen.