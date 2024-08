Fotos So schön war es am Strand von Medulin

Vor allem Sonnenanbeter und Badenixen kamen bei der Ferienfreizeit in Medulin voll auf ihre Kosten. Lesen Sie hier ihre Erlebnisberichte. Auch die Fahrten nach Ellemeet an der niederländischen Nordseeküste und Mauterndorf im Salzburger Land begeisterten. Bis zum 4. August ist noch eine Gruppe in Spanien unterwegs.