Schmiedefest in Menzelen : Wo der Hammer schlägt

Die neunjährige Laura hat sich beim Schmiedefest eine Mondblume gefertigt. Der niederländische Schmiedemeister Cees Pronk aus Andelst zeigte, wie es geht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Menzelen Das erstmals veranstaltete Schmiedefest des Vereins für Geschichte und Brauchtum in Menzelen-Ost war ein voller Erfolg. Über eine Wiederholung wird nachgedacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Der Verein für Geschichte und Brauchtum in Menzelen-Ost kann sich über eine gelungene Premiere freuen. Erstmals wurde zum Schmiedefest an die Birtener Straße geladen. Dank des sommerlichen Wetters kehrte auch so manche Radlergruppe spontan in der Dorfschmiede ein. Der Mut des Vereins, Neues zu wagen, wurde belohnt.

Lange hatte der Vorstand mit der Veranstaltung im Sommer geliebäugelt. „Nach zwei ausgefallenen Weihnachtsmärkten ist es für uns die richtige Entscheidung gewesen. So können wir Kontakt zu unseren Mitgliedern halten, aber auch Interessierte auf unseren Verein aufmerksam machen“, sagten Robert Moog und Klaus Karmann vom Vereinsvorstand. Am Gelingen der Premiere hatten viele Helfer Anteil.

Wer wollte, konnte das besagte Eisen schmieden, so lange es heiß war. In der alten Schmiede übten sich Besucher ab dem zehnten Lebensjahr in dieser Kunst. Es entstanden unter anderem kleine Halterungen für Blumenampeln. „Wir haben das Glück, dass uns unsere befreundete Schmiede Cees Pronk unterstützt“, sagte Moog. Die Schmiede ist im niederländischen Andelst zuhause. Als Renner erwies sich am auf Gusstechnik spezialisierten Stand der kleine Menzelener Frosch mit ausgestreckter Zunge.

Ausgelassene Stimmung bestimmte den Sonntag. Leckeres gab es zur Kaffeezeit, aber auch Herzhaftes vom Grill. Die Schriften zur Dorfchronik konnten erworben werden. Die Stände mit handgefertigten Produkten fanden ebenso Interesse wie die der Vereine. Es präsentierten sich unter anderem die Hochwasserhilfe Ahrtal und der Kinderschutzbund, der mit den kleinsten Gästen bastelte. Zur Kutschfahrt lud Jutta Ahls ein.

„Wir sind froh, dass wir uns für dieses Fest entschieden haben. Nun hoffen wir auf unseren Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende“, sagten die Veranstalter am späteren Nachmittag, die überlegen, das Schmiedefest im kommenden Jahr zu wiederholen. „Mit solchen Veranstaltungen können wir für unseren Verein und unsere Führungen werben. Altes Fachwissen wird so weitergegeben.“

(sabi)