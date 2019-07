Temposünder erwischt : 434 Temposünder auf der B 58n in der Blitzerfalle

111 Autofahrer müssen ein Bußgeld zahlen. Ihnen drohen zudem Punkte in Flensburg. Hier kontrolliert die Polizei in dieser Woche.

Es hat geblitzt zwischen Büderich und Alpen. Nicht nur wettertechnisch. Die Polizei hat am Donnerstag wieder einmal die Fahrtstrecke der B 58n in Fahrtrichtung Grünthal-Kreuzung das Tempo überprüft. Und in der Kontrollzeit waren von 7400 Fahrzeugen 434 zu schnell unterwegs, melde die Polizei als Bilanz. 111 Autofahrer waren so schnell, dass sie jetzt mit einem satten Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen müssen. Von diesen 111 Fahrern müssen zwölf sogar mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Die übrigen 323 Raser werden mit einem Verwarnungsgeld zur Kasse gebeten. Der traurige Spitzenreiter war der Fahrer eines Audi A 4. Er wurde in einem 70er-Abschnitt mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h gemessen, inklusive Toleranz. Das bedeutet in der Konsequenz ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.