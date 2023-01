Bauvorhaben in Alpen Baustart für Haus Michael in Menzelen

Die ersten Vorarbeiten sind schon erledigt. Räumfahrzeuge haben die Erde auf dem Acker hinter dem Schützenhaus Am Wippött an der Schulstraße in Menzelen-West bereits abgeschoben. Bevor aber gebaut werden kann, muss zunächst der Kampfmittelräumdienst sicherstellen, dass keine Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg mehr im Boden liegen, die gefährlich werden könnten, wenn sie später versehentlich in einer Baggerschaufel landen. Die für den Bau relevanten Erdarbeiten sollen dann im Februar folgen. Dann beginnt der Bau eines Gebäudes, das eine neue Kindertagesstätte und eine Tagespflege aufnehmen soll. Die Genehmigung hat der Kreis Wesel kurz vor Weihnachten erteilt.