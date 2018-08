Alpen: Die Jungen Alten treffen sich immer dienstags

Alpen : Ewig jung und immer unterwegs

Forever young: Die jungen Alten sind immer dienstags unterwegs und das seit vielen Jahren. Foto: Baranowski

Alpen Seit 2003 gibt es die „Die Jungen Alten“ schon. Einmal in der Woche treffen sie sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernfried Paus

Wandern hält Männer jung. Der Name ist Programm. „Die Jungen Alten“ sind immer dienstags auf Achse und das bereits seit 15 Jahren. Ausgangspunkt ist immer – bis heute – der Adenauerplatz. Da treffen sich die Rothemden, die bisweilen auch rote Mützen tragen. Zurzeit gehören zehn Männer zur Gruppe. Das Durchschnittsalter liegt bei 77,7 Jahren. Der jüngste Alte ist 66, der älteste 88.

Es war im Jahre 2003, da scharte der frisch gebackene Ruheständler Tono Baranowski (78) Freunde und Bekannte um sich, die er mit dem Vorsatz begeisterte, sich einmal in der Woche für zwei, drei Stündchen an der frischen Luft zu bewegen – mal mit dem Rad, mal zu Fuß. Und einmal im Monat geht’s weiter hinaus in die Region.

Da Singen seit jeher den Zusammenhalt stärkt, haben die Männer ein eigenes Erkennungslied, das sie zu besonderen Anlässen – nicht nur zu runden Geburtstagen – immer wieder anstimmen.

In den Sommermonaten fahren die in die Jahre gekommenen doch nimmer müden Herren mit dem Rad – inzwischen ausnahmslos mit Unterstützung eines Elektromotörchens. Nach der Umstellung auf die Winterzeit erkunden die munteren Rothemden zu Fuß ihre Heimat. Bisher haben sie in all den Jahren 775 Touren unternommen und dabei 19.720 Kilometer zurückgelegt.

Leistung wird belohnt. Für besondere Marken wie 100, 200, 300 oder mehr Teilnahmen gibt es als Anerkennung der Truppe eine Urkunde. Einmal im Monat gehen sie auf große Fahrt und kehren unterwegs ein. Zu besonderen Anlässen wie zu Besichtigungen oder Vorträgen nehmen die jungen Alten ihre „besseren Hälften“ mit. „Aber ansonsten sind wir ein reiner Männerclub“, sagt Tono Baranowski mit Bestimmtheit.



zurück

weiter

Besichtigungen stehen regelmäßig auf dem Programm – in erster Linie bei ortsansässigen Firmen wie IMI-Norgren und der Pflugfabrik Lemken. „Aber wir waren auch schon beim WDR, in der Königs-Pils-Brauerei, bei ThyssenKrupp, der Rheinischen Post, im Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof, bei Feuerwehr, Polizei und DRK. Der Landtag in Düsseldorf war ebenso Ziel wie das Centro in Oberhausen.“ Die neue Orgel in der katholischen Kirche St. Ulrich in Alpen haben die ewig jungen Männer während der Entstehung bei der Firma Seifert in Kevelaer begutachtet.

Um stets sicher unterwegs zu sein, haben die Rothemden unter Anleitung der Polizei ein Pedelec-Training absolviert. Aber auch zu andere Alltagsthemen wurden Experten eingeladen: Da ging’s um Pflege im Alter, Herzinfarkt, Schlaganfall, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügungen. Beim DRK wurden die Kenntnisse in Erster Hilfe aufgefrischt. Eine Besonderheit war der Besuch in einem privaten Uhrenmuseum. Dafür mussten die jungen Alten gar nicht weit laufen. „Wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es war einmalig“, schwärmt Tono Baranowski.

Pannen lassen sich nicht vermeiden. Auf einer längeren Radtour hatte einer der Jungs einen Platten. Der nächste Servicepunkt war weit entfernt. Da ist dann guter Rat teuer. „Unter großem Gelächter holte einer einen Ersatzschlauch aus der Radtasche – mit zwei Enden. Das sorgte für ratlose Gesichter.“