Interview Peter Nienhaus, Grüne : „Wir holen mehr als vier Sitze“

Alpen Die Grünen sind im Aufwind. Der Trend hat sich zuletzt auch in Alpen gezeigt. Das erzeugt personellen Druck.

Die Europawahl im vergangenen Jahr hat selbst die optimistischsten Grünen überrascht. Mit einem Stimmanteil von 20,5 Prozent bundesweit hat die Partei nicht nur ihr Ergebnis der vorangegangenen Wahl fast verdoppelt, sondern wurde auch erstmals zweitstärkste Partei in Deutschland. Aktuelle Umfrageergebnisse bestätigen zudem diesen Aufwärtstrend. Das rasante Wachstum hat aber auch eine Kehrseite. Denn sollte sich die Wählergunst auch bei den im September anstehenden Kommunalwahlen derart bestätigen, stellt das so manchen grünen Ortsverband vor arge Personalprobleme bei der Besetzung der Wahlkreise. Alpens Grüne laden deshalb für Donnerstag, 9. Januar, um 19 Uhr zu einem „Interessenten-Gespräch“ in die Gaststätte Zum Dahlacker ein. Die RP sprach mit dem Ortsverbandssprecher Peter Nienhaus über die Hintergründe.