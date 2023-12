Kommunalpolitik in Alpen 20.000 Euro für guten Klimaschutz-Rat

So werden in den Haushaltsentwurf für 2024 nun 20.000 Euro eingestellt, um Alpener zu unterstützen, die sich fachlichen Rat einholen möchten bei konkreten Plänen, ihr Haus mit klimafreundlicher Energie zu versorgen. Die CDU stimmt mit Blick auf die anstehende, vom Bund angeordnete kommunale Wärmeplanung zu. Auch die SPD will sich nicht verweigern, obwohl ihr die Summe im Topf ein wenig rätselhaft erscheint und sie nicht so genau versteht. „wofür das Geld eigentlich ausgegeben werden soll“. Die Liberalen finden diesen Ansatz „überzogen“ und sagen „nein“.