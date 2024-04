Wer will Grünpflege übernehmen? Gemeinde Alpen sucht Paten für Grünflächen

Die Gemeinde Alpen sucht Patinnen und Paten, die sich ehrenamtlich um städtische Grünflächen kümmern möchten. Zwar sei der Bauhof Alpen für die regelmäßige Reinigung und Pflege der Parks, Anlagen und Grünflächen zuständig, doch das sei besonders in den starken Wachstumsphasen fast unmöglich. Oft werde man der starken „Verunkrautung, Verschmutzung, leider auch Beschädigung der städtischen Verkehrsgrünflächen kaum Herr“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeinde Alpen. Generell sei die Gemeinde sehr froh über die vielen Bäume, Sträucher, Stauden und Blumen, die für ein freundliches Stadtbild sorgen würden. „Doch gerade bei den zum Teil kleinen Flächen ist die Pflege nicht so möglich, wie das wünschenswert wäre. Hier sucht die Gemeinde Alpen Bürgerinnen und Bürger die ehrenamtlich mithelfen möchten, öffentliche Grünflächen zu gestalten und zu pflegen“, sagt Marvin van Gemmeren von der Gemeinde Alpen. Dabei können sich Paten alleine oder als Gruppe ehrenamtlich engagieren. Nicht nur reine Grünflächen stünden als mögliche Patenflächen zur Verfügung, sondern auch Bäume, Blumenbeete, Pflanzkästen, Brunnenanlagen und Ruhebänke.