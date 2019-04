Wirtschaftsförderung in Alpen : Zweite Staffel: Alpen bietet Betrieben eine Plattform

Wirtschaftsförderung in Alpen

Alpen „Alpen begeistert“: Die Gemeinde stellt auf ihrer Homepage und der Facebook-Seite örtliche Unternehmen vor.

Ein Fragebogen dazu enthält drei Fragen. Natürlich werden auch wieder Fotos von den Betrieben und wahlweise auch von der jeweiligen Belegschaft veröffentlicht, so teilte Wirtschaftsförderin Petra Romba jetzt mit. Falls die Firmen eine eigene Homepage oder auch Facebookseite haben, werden diese verlinkt.

Um bei der Kampagne mitzumachen, bittet die Wirtschaftsförderin darum, das vorbereitete Formular im Internet unter https://www.alpen.de/de/inhalt/online-kampagne/ herunterzuladen und auszufüllen, zu unterschreiben und ihr bis spätestens zum 31. Mai einzureichen. Die Betriebe werden dann in den nächsten Wochen nach und nach vorgestellt.

Die bisher veröffentlichen ortsansässigen Betriebe findet man auf der Homepage der Gemeinde Alpen. Die Wirtschaftsförderung möchte die Betriebe der Gemeinde mit der Kampagne einmal auf andere Art vorstellen und so bekannt machen, was es vor Ort alles gibt. Die Neuauflage der Kampagne startet nach Ostern mit der Präsentation des ersten Betriebes in der zweiten Staffel.