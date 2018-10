ALPEN Die Entwässerungskanäle in Alpen sind aus den Fugen

Alpen Alles hängt mit allem zusammen: Nachdem die Alpsche Ley Richtung Winnenthaler Kanal wieder Wasser führt, fällt nun das Bett im Schwarzen Graben trocken.

Als sei – wie in einer Badewanne – der Stöpsel raus gezogen worden: Seit Ende voriger Woche fiel der Wasserstand im Schwarzen Graben gegen Null. „Er ist nur noch ein Rinnsal, an manchen Stellen sogar schon ganz trocken“, berichtet Wilfried Pins, der am Flöthweg wohnt und einen Pegelmessstab im Graben direkt an seinem Grundstück stehen hat. „So wenig Wasser hatten wir nicht mal im Sommer, als die Dürre am größten war“, erzählt er. „Die Wassersäule stand immer bei 20, 30, 40 Zentimeter.“ Als aber in Alpen in das Entwässerungssystem eingegriffen worden sei, sei nichts mehr angekommen.