Alpen Die Edelkastanie ist noch Baum des Jahres. In der Bönninghardt steht sie noch vor fast jeden Haus. Darüber informiert ein Vortrag im Rathaus.

Der Vortrag ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Alpener Gemeindearchiv. Das Kuratorium „Baum des Jahres“ trifft jeweils ein Jahr vor der Verkündung eine Auswahl von drei Gehölzarten für den kommenden Baum des Jahres. Wenige Wochen später wählen die Kuratoriumsmitglieder in geheimer Abstimmung eine dieser Arten zum Baum des Jahres, der dann jeweils im Oktober verkündet wird. Aus den drei Kandidaten – Amberbaum, Edel-Kastanie und Kornelkirsche – wurde vor einem Jahr mit der Mehrzahl die Edel-Kastanie gewählt.

Ihren hohen Wert bezüglich Holz, Frucht und Blatt erkannten schon die Bönninghardter Siedler vor 250 Jahren, die diesen Baum auf ihren Grundstücken, meist nahe an ihrem Haus, pflanzten. Das erkannte auch der 1911 von den Solvay-Werken angestellte Förster Hugo Feltens. So schreibt er: „Dieser Baum, der in den Hofgärten der Bönninghardt seit der im 18. Jahrhundert erfolgten Besiedlung mit Pfälzern bodenständig ist und der hier prächtig gedeiht, ist ungleich wertvoller als die Rotbuche. Das Blatt der Edelkastanie ist in Bezug auf die Bodenverbesserungsfähigkeit der Buche ebenbürtig, hat aber den Vorzug, keinen Trockentorf zu bilden. Ihr Holz aber ist viel wertvoller als das der Buche, da es in allen Alters- und Härteklassen als Nutz- und Brennholz verwertet werden kann.“