Notfallmaßnahme : Alpens Dorfader wird zur Sackgasse

Noch können der Bürgerbus und andere motorisierte Fahrzeuge auf der Burgstraße hier durchfahren. Aber in absehbarer Zeit ist hier Schluss. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Weil eine alte Gasleitung erneuert werden muss und sowieso die Zeit drängt, soll die Burgstraße nun doch für Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Bis zum Jahresende aber soll alles fertig sein.

Weil die Zeit drängt, hat die Verwaltung jetzt beschlossen, die Burgstraße komplett dichtzumachen. Bis jetzt konnten trotz der Großbaustellen Autos noch in einer Richtung durch den Ort fahren. Voraussichtlich von Mittwoch, 5. Oktober, an aber wird die Dorfader zwischen der Alpschen Ley und der Bäckerei Tebart für motorisierten Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Lange habe man wegen der großen Belastung der Geschäfte im Ortskern versucht, die Burgstraße während der Bautätigkeit offen zu halten. „Aber heute ist deutlich erkennbar, dass die Arbeiten zur Neuverlegung der Gasleitung im nördlichen Gehweg ohne Vollsperrung nicht realisierbar sind“, heißt es aus dem Rathaus. Auch die termingerechte Abwicklung der Baumaßnahmen sei ansonsten in Gefahr.

Vorsicht geboten Weil sich im Zuge der Arbeiten in der Burgstraße zeigte, dass die Versorgungsleitungen nicht tief genug lagen, konnten die Trupps nicht mit schwerem Gerät vorgehen, sondern mussten „an die Schüppe“, um größere Schäden zu vermeiden. Das hohe Maß an Handarbeit hat sehr viel Zeit gekostet. Unter anderem musste eine Hochspannungsleitung neu verlegt werden und nun eine veraltete Gasleitung.

Der bereits fertiggestellte und freigegebene Gehweg auf der südlichen Seite der Burgstraße stehe Fußgängern im vollen Umfang zur Verfügung. Aber der Abschnitt von der Kreuzung Rathausstraße bis zur Alpschen Ley wird damit ebenso wie der Teilbereich von Bäckerei Tebart bis Bruckstraße zur Sackgasse für Autos, Motorräder und Fahrradfahrer. Diese Zone stehe Kunden der anliegenden Geschäfte aber weiter als Parkraum zur Verfügung, betont das Bauamt. Der sich an die Bruckstraße anschließende Abschnitt bis Netto werde dann wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein.

Leck in Gasleitung – zwei Wohnhäuser evakuiert

Paulistraße in Benrath gesperrt

Paulistraße in Benrath gesperrt : Leck in Gasleitung – zwei Wohnhäuser evakuiert

Baustellen-Ärger mitten in Alpen

Gemeinde räumt Kommunikationsmängel ein : Baustellen-Ärger mitten in Alpen

Die Verkehrseinrichtung sei inzwischen bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt und soll dann bis zum Jahresende aufrechterhalten bleiben, teilte die Verwaltung mit. „Die Gemeinde erhofft sich durch diesen aus ihrer Sicht unvermeidlichen Schritt einen termingerechten Baufortschritt und einen reibungsloseren Bauablauf, sodass der Maßnahmenbereich bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden kann“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Um auch tatsächlich den Stadtumbau im Ortskern, der im Januar begonnen hatte und eigentlich nach einem halben Jahr Geschichte sein sollte, zu einem schnellen und guten Ende zu bringen, werde das ausführende Unternehmen sein Personal vor Ort entsprechend aufstocken. „Wir sind uns alle der schwierigen Situation, insbesondere der betroffenen Einzelhändler in diesem Bereich, durchaus bewusst“, schreibt Bürgermeister Thomas Ahls. Er bitte aber dennoch um Verständnis.

Für eine effektive Baustellenabwicklung wäre von Beginn an eine Vollsperrung der Burgstraße sinnvoll gewesen, so Fachbereichsleiter André Enge. Aber diese „erhebliche Beeinträchtigung der ansässigen Geschäfte“ habe die Gemeinde in jedem Fall vermeiden wollen. Davon muss die Verwaltung nun abrücken.